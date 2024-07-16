Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Шахматист Сергей Карякин и участник специальной военной операции (СВО), Герой России Юрий Нимченко представят Республику Крым в Совете Федерации. Об этом сообщил 16 июля глава региона Сергей Аксенов.
«Юрий Петрович — участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Российской Федерации», — приводятся его слова на сайте портала республики Крым.
Аксенов отметил, что Нимченко является человеком с правильной жизненной позицией, а также настоящим воином.
По слова главы региона, Карякин хорошо известен в Крыму и по всей России. Он уделяет много внимания воспитанию юных граждан и развитию шахматного спорта в республике, также Карякин является настоящим патриотом, доказавшим свою твердую позицию, отметил Аксенов.
С 2014 года Крым в Совфеде представляли Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, полномочия которых подходят к концу в сентябре текущего года. Аксенов поблагодарил сенаторов за их работу в верхней палате российского парламента.
Ранее, 2 июня, Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы для военнослужащих группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации. После проведенных партий Карякин подарил солдатам подписанную им шахматную доску.