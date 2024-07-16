Лес загорелся в районе гостиницы «Ялта-Интурист» в Крыму

В районе отеля «Ялта-Интурист» в Крыму загорелся лес. Об этом 16 июля сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, сопроводив сообщение видео.

На кадрах видно горение лесного массива возле пляжа с большим скоплением людей.

«Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко — до +40 на солнце», — сообщила Павленко в Telegram-канале.

Возгорание удалось локализовать за 15 минут, о чем глава города сообщила позднее.

«Очень четкая и оперативная работа спасателей — ликвидация открытого горения в 12:26. Благодарю!» — написала она, добавив, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Причина произошедшего устанавливается, предварительно возгорание вызвано неосторожным обращением с огнем. Также Павленко предупредила жителей о пожароопасном периоде.

В Крыму уже несколько дней бушуют сильные лесные пожары. Сообщалось, что сухая, жаркая и ветреная погода стала причиной его быстрого распространения.

Сотрудник МЧС Владимир Деревянченко рассказал «Известиям», что за секунду площадь возгорания вырастает в несколько раз. При сильном ветре противостоять пожару «без шансов», заключил пожарный. Также в МЧС РФ сообщали, что уже более 500 спасателей участвуют в ликвидации возгораний.