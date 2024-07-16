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Путин отметил укрепление логистики и новых транспортных коридоров в России

Путин: в России делаются шаги по укреплению транспортных коридоров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россия делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров. Об этом 16 июля заявил президент РФ Владимир Путин на открытии последнего участка М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург.

«Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — сказал он.

По его словам, благодаря открытию обхода Твери на М-11 время между Москвой и северной столицей сократится на целый час. Путин также выразил уверенность, что «Автодор» справится с работой в новых регионах РФ и сообщил о планах по развитию транспортных коридоров «Россия» и «Север — Юг».

Президент указал, что самым главным является создание современной дорожной сети по всей стране, в том числе во всех городах и во всей сельской местности.

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Ранее, 5 июля, мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

Северный обход Твери — это высокоскоростная магистраль длиной более 60 км, а вся трасса М-11 — непрерывная дорога протяженностью 669 км, позволяющая доехать от Санкт-Петербурга до Москвы за пять-шесть часов. При этом у правительства России есть планы на еще более масштабные дорожные проекты.

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