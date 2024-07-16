В ГД призвали не верить США в вопросе заключения с РФ нового соглашения по СНВ

Для США международные нормы и соглашения ничего не значат. Главная задача Вашингтона — в очередной раз обмануть Москву. Об этом 16 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он отреагировал на слова заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США, генерала-лейтенанта Эндрю Гебары о том, что США не исключают заключение нового соглашения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.

«Надежда США кроется только в одном — в очередной раз обмануть Россию, сделать так, чтобы потенциал ядерной безопасности нашей страны был снижен и сведен к нулю. Это задача США сегодня, поэтому ни единожды они нас обманывали, садясь за стол переговоров, подписывая документы, потом просто выбрасывали эти документы в урну, потому что для США международное право, международные соглашения, договоры не имеют никакой юридической силы. Они могут в любой момент разорвать, в любой момент прикрыться им, в любой момент могут забыть о том, что они подписали, и выполнять свою задачу по построению однополярного мира», — приводит слова Водолацкого «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат заявил, что верить сегодня американцам — себя не уважать. Это начинают понимать и многие европейские страны, считает он.

«Европейские руководители многих государств тоже понимают, что США верить нельзя, поэтому сегодня во многих странах идет волна определенного недовольства тем, что США сделали из этих стран государства-сателлиты, нарушили их суверенитет. Поэтому мы не будем больше идти на такие уловки, на те мошеннические действия проходимцев из-за океана», — заключил парламентарий.

Ранее, 12 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности в сложившихся условиях «невозможны по определению» на фоне того, что США называют Россию противником, который должен потерпеть поражение. Дипломат 8 июля также подчеркивал, что к диалогу можно будет вернуться, если США откажутся от русофобии и выберут более здравый подход к двусторонним отношениям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что Россия готова обсуждать безопасность относительно ядерных рисков США только в комплексном диалоге. Он уточнил, что Россия открыта для широкого диалога по теме ядерной безопасности, который охватывает все измерения, включая конфликт на Украине и непосредственную вовлеченность в него США.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.