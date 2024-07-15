В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ

США не исключают заключение нового соглашения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией. Об этом 15 июля заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США, генерал-лейтенант Эндрю Гебара, комментируя возможность продления российско-американского ДСНВ, который истекает в 2026 году.

«Есть абсолютная надежда на новое [соглашение] по ядерному нераспространению», — сказал он в ходе вебинара для Института аэрокосмических исследований Митчелла, передает «РИА Новости».

В пресс-релизе вебинара отметили, что в настоящее время дееспособное и ядерное сдерживание важно для США больше, чем когда-либо, на фоне роста ядерного потенциала Китая, России, Ирана и КНДР.

Ранее, 12 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности в сложившихся условиях «невозможны по определению» на фоне того, что США называют Россию противником, который должен потерпеть поражение. Дипломат 8 июля также подчеркивал, что к диалогу можно будет вернуться, если США откажутся от русофобии и выберут более здравый подход к двусторонним отношениям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия готова обсуждать безопасность относительно ядерных рисков США только в комплексном диалоге. Он уточнил, что Россия открыта для широкого диалога по теме ядерной безопасности, который охватывает все измерения, включая конфликт на Украине и непосредственную вовлеченность в него США.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.