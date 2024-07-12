В МИД РФ заявили о невозможности диалога с США по стратегической стабильности

Переговоры России с США по стратегической стабильности в сложившихся условиях «невозможны по определению». Об этом 12 июля сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Здесь я имею в виду, прежде всего, диалог по стратегической стабильности и по перспективам контроля над ядерными вооружениями. Они (США. — Ред.) нас считают противником, который должен потерпеть поражение и наряду с этим, не моргнув глазом, предлагают вести такой диалог. Это невозможно по определению», — сказал Рябков.

Он отметил, что переговоры между Россией и США на другие темы спорадические и достаточно приземленные. Они в основном касаются невыдачи американских виз дипломатам из РФ, а также работы диппредставительств и ограничительных мер в этой сфере, которые приняты взаимно.

Замглавы МИД РФ указал, что диалог с Вашингтоном сведен к минимуму не по инициативе Москвы и из-за стремления США навредить РФ дипломатическая работа не приносит результатов.

Ранее, 8 июля, Рябков заявил, что Москва не может начать переговоры с Вашингтоном по контролю над вооружениями даже в «пристрелочном» формате, потому что американская сторона занимает деструктивную позицию. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что к диалогу можно будет вернуться, если США откажутся от русофобии и выберут более здравый подход к двусторонним отношениям.

Ранее, 27 июня, Рябков заявил в интервью «Известиям», что сейчас Москва не готова вести Вашингтоном переговоры об ограничениях в сфере стратегических наступательных вооружений, потому что США ведут с Россией «опосредованную войну» и прямо вовлекаются в украинский конфликт, как это было в случае с ударом Киева по Севастополю.

До этого, 21 июня, представитель СНБ США заявил в беседе с «РИА Новости», что Вашингтон готов обсуждать с Москвой соглашение, которое может стать преемником ДСНВ. Собеседник агентства обратил внимание, что американские власти открыты к переговорам о ядерных рисках и контроле над вооружениями без затрагивания темы украинского конфликта. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что подобный диалог может быть лишь комплексным и охватывать все важные темы, в том числе и кризис на Украине.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. В февраля 2024 года он назвал демагогией слова о готовности США к переговорам о стратегической стабильности.