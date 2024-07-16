Новак сообщил о подписании соглашений участниками КИФ уже на 60 млрд рублей

Участники Кавказского инвестиционного форума (КИФ), проходящего в Грозном, уже подписали 24 соглашения на общую сумму 60 млрд рублей. Об этом 16 июля сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Что касается инвестиционной привлекательности, то сегодня ситуация очень сильно изменилась в лучшую сторону. <…> Даже за первый день по той информации, которая у меня есть, уже подписано 24 соглашения на общую сумму 60 млрд рублей», — заявил Новак в кулуарах мероприятия в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что КИФ-2024 вызывает большой интерес у российских партнеров. Для участия в нем в столицу Чечни приехали представители 50 стран — всего более 4 тыс. участников. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. Его главная тема сформулирована как «Большой Кавказ — от моря до моря».

Ранее, 16 июля, сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и работающий в Чечне российско-эмиратский Фонд имени Шейха Зайеда заключили партнерство для реализации на территории республики инвестиционных проектов в различных отраслях. Соглашение было подписано в рамках КИФ, на площадке которого обсуждались ключевые вопросы развития Северо-Кавказского федерального округа.

До этого, 26 июня, на презентации КИФ-2024 в Москве советник президента РФ Антон Кобяков отмечал важность проведения инвестиционного форума на Северном Кавказе. По его словам, экономика регионов Северного Кавказа развивается стремительными темпами, а СКФО становится всë более привлекательным с точки зрения инвестиций. Согласно исследованию «Инвестпортфель СКФО 2023», с 2020 по 2023 год объем крупных инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации на Северном Кавказе, вырос на 47%, а общий объем инвестпортфеля СКФО в 2023 году составил 955,36 млрд рублей.