РФПИ проинвестирует проекты в Чечне вместе с Фондом имени Шейха Зайеда

Российский фонд прямых инвестиций и работающий в Чечне российско-эмиратский Фонд имени Шейха Зайеда заключили партнерство для реализации на территории республики инвестиционных проектов в различных отраслях. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Кавказского инвестиционного форума, на площадке которого обсуждаются ключевые вопросы развития Северо-Кавказского федерального округа, обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики региона.

Партнерство будет сфокусировано на инвестициях в сферах инфраструктуры и логистики, а также цифровизации и технологических решений. Кроме того, важным аспектом сотрудничества станет привлечение средств путем совместного участия в международных проектах.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, СКФО в целом и Чеченская Республика в частности представляют интерес для инвесторов, а сам фонд имеет долгую историю взаимодействия с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Рассчитываем, что сотрудничество с Фондом имени Шейха Зайеда позволит реализовать инвестиционные возможности, которые предоставляет Чеченская Республика, в том числе с привлечением ведущих зарубежных партнеров РФПИ», — сказал Дмитриев.

Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций создан в 2017 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова и президента ОАЭ Шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна. Он является дочерней структурой эмиратского Khalifa Fund for Enterprise Development, который функционирует с 2007 года для поддержки малого и среднего бизнеса, а также молодых предпринимателей.

Ранее, 9 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на стратегической сессии выставки «Иннопром-2024», что взаимный товарооборот между Россией и ОАЭ за 2023 год достиг почти 1 трлн рублей. Особый характер дружественных российско-эмиратских отношений подчеркивает и то, что в этот раз ОАЭ стали страной-партнером «Иннопрома», отметил премьер-министр.

До этого, 6 июня, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о заинтересованности ОАЭ в участии в проекте международного транспортного коридора «Север – Юг». По его словам, это крайне важно для того, чтобы страна выступала не только партнером РФ в двусторонней торговле, но и торгово-инвестиционным хабом для продвижения российской или совместно произведенной продукции на рынки третьих стран.