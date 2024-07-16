Реклама
Прямой эфир
Мир
В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура
Мир
Байден заявил о готовности к новым дебатам с Трампом в сентябре
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Общество
Второй вертолет МЧС России Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле
Мир
В Ирландии указали на страх Запада из-за заявлений о переговорах по Украине
Мир
Новым официальным представителем МИД Украины стал Георгий Тихий
Мир
Кеннеди-младший встретился с Трампом
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Мир
Фицо назвал вступление Украины в НАТО провокацией столкновения альянса с РФ
Армия
Военных группировки войск «Центр» наградили за уничтожение западных танков
Происшествия
Четыре человека ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Армия
Военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ
Мир
Харрис предложила Вэнсу встретиться на дебатах вице-президентов США
Мир
В Кремле исключили вмешательство России во внутренние дела США
Мир
Политолог назвал кандидата в вице-президенты США Вэнса прагматиком и реалистом
Недвижимость
Спрос на новостройки бизнес-класса в Москве за год вырос почти на 50%
Мир
Журналист Такер Карлсон заявил о победе Дональда Трампа на выборах
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

РФПИ проинвестирует проекты в Чечне вместе с Фондом имени Шейха Зайеда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фонд прямых инвестиций и работающий в Чечне российско-эмиратский Фонд имени Шейха Зайеда заключили партнерство для реализации на территории республики инвестиционных проектов в различных отраслях. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Кавказского инвестиционного форума, на площадке которого обсуждаются ключевые вопросы развития Северо-Кавказского федерального округа, обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики региона.

Партнерство будет сфокусировано на инвестициях в сферах инфраструктуры и логистики, а также цифровизации и технологических решений. Кроме того, важным аспектом сотрудничества станет привлечение средств путем совместного участия в международных проектах.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, СКФО в целом и Чеченская Республика в частности представляют интерес для инвесторов, а сам фонд имеет долгую историю взаимодействия с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Рассчитываем, что сотрудничество с Фондом имени Шейха Зайеда позволит реализовать инвестиционные возможности, которые предоставляет Чеченская Республика, в том числе с привлечением ведущих зарубежных партнеров РФПИ», — сказал Дмитриев.

Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций создан в 2017 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова и президента ОАЭ Шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна. Он является дочерней структурой эмиратского Khalifa Fund for Enterprise Development, который функционирует с 2007 года для поддержки малого и среднего бизнеса, а также молодых предпринимателей.

Все те же юрлица: бизнес из РФ открыл 11 тыс. филиалов в дружественных странах
Куда и зачем стремятся российские предприниматели

Ранее, 9 июля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на стратегической сессии выставки «Иннопром-2024», что взаимный товарооборот между Россией и ОАЭ за 2023 год достиг почти 1 трлн рублей. Особый характер дружественных российско-эмиратских отношений подчеркивает и то, что в этот раз ОАЭ стали страной-партнером «Иннопрома», отметил премьер-министр.

До этого, 6 июня, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о заинтересованности ОАЭ в участии в проекте международного транспортного коридора «Север – Юг». По его словам, это крайне важно для того, чтобы страна выступала не только партнером РФ в двусторонней торговле, но и торгово-инвестиционным хабом для продвижения российской или совместно произведенной продукции на рынки третьих стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024