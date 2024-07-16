ГИБДД подсчитала число аварий с каршерингом в Москве за полгода
По итогам первой половины текущего года в Москве зарегистрировано 148 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды. В таких авариях четыре человека погибли и 168 получили ранения. Об этом Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем Telegram-канале 16 июля.
По сравнению с прошлым годом количество дорожных аварий уменьшилось на 28,2%, число погибших — на 55,6%, а количество пострадавших — на 31,4%.
Также в ведомстве проанализировали состояние аварийности с участием водителей такси. За шесть месяцев на столичных дорогах произошло 827 ДТП с участием автомобилей такси, в которых 21 человек погиб и 947 получили ранения различной степени тяжести. Количество таких происшествий по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 6%, а число погибших и пострадавших — на 4,5 и 8,7% соответственно.
Накануне в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за прошедшие выходные, 13 и 14 июля, на российских дорогах произошло 689 дорожно-транспортных происшествий, в которых 104 человека погибли и 835 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 102 автоаварии, в результате которых три ребенка погибли, 106 детей получили ранения.