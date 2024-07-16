Россиянам рассказали о способах защиты от распространенных видов мошенничества

В летний период мошенники могут воспользоваться доверчивостью граждан и оставить их с многомиллионными кредитами. Среди уловок предложение стать «тайным покупателем», приобрести «выгодный» тур с предоплатой, успешно вложить средства в ценные бумаги или избежать уголовного дела из-за утечки денежных средств. Эксперты Почта Банка 16 июля в разговоре с «Известиями» напомнили о правилах безопасности для сохранности своих сбережений.



«Россиянам стоит внимательно относиться к предложениям о быстром заработке, к примеру стать «тайным покупателем» и получить вознаграждение. Для этого мошенники попросят открыть кредит или закрыть вклад с последующим перечислением полученных средств на указанные счета. Злоумышленники обещают вернуть деньги после проведенной проверки. В результате человек остается без средств и с кредитом, который еще предстоит выплатить банку», — предупредили эксперты.



В период летних отпусков злоумышленники могут также привлекать внимание низкой стоимостью на путешествия. Мошенники подделывают сайты туроператоров, отелей, авиакомпаний, а рекламу размещают в первых строчках поисковиков. Для бронирования просят совершить предоплату, в ходе которой с карт спишутся средства. Мошенники могут настаивать на срочной оплате, а при отсутствии средств взять кредит. В результате пострадавший останется не только без денег и отпуска, но и с ежемесячными платежами по кредиту.



«Обезопасится просто — не верить рекламе туров, стоимость которых сильно ниже рынка. Пользоваться только проверенными и надежными турагентами. Не переводить деньги по непроверенным реквизитам и не проходить по ссылкам, которые присылают незнакомые люди. Внимательно проверять адрес сайта, чтобы стояли правильные домены, буквы и отсутствовали лишние символы», — отмечают эксперты.

Также злоумышленники могут в телефонном разговоре представиться сотрудниками полиции, ЦБ или ФСБ. По легенде, со счета жертвы ведется финансирование организаций или отдельных людей из списка Росфинмониторинга. Чтобы отменить операцию, необходимо взять кредит и перевести на специальный счет. В этом случае, по убеждению мошенников, заводить уголовное дело не будут. Для убедительности предоставляют якобы официальные документы на почту или мессенджеры. Параллельно запугивают прослушкой и требуют, чтобы разговор ни с кем не обсуждался.



Эксперты предупреждают, что настоящие сотрудники силовых структур и ЦБ никогда не заставят взять кредит или переводить средства на «безопасные» счета. Как только в диалоге возникает подобное предложение или требование, необходимо положить трубку и перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте. Стоит помнить, что телефоны не прослушиваются и уголовные дела заводиться не будут.



Кроме того, злоумышленники могут предложить «выгодно» вложить средства в ценные бумаги. Обещают высокие доходы на бирже, проводят обучение и подключают личный кабинет, где необходимо привязать банковскую карту. Когда жертва попробует вывести «заработанные» деньги, мошенники потребуют пополнить счет до определенной суммы. При нехватке средств предложат взять кредит. Как только счет будет пополнен, деньги спишутся, а лжеброкеры перестанут выходить на связь.

Если поступили подобные предложения, то необходимо внимательно прочитать отзывы о компании из разных источников информации. Посоветоваться с родственниками и не подключать карту к сомнительным ресурсам. Стоит помнить, что при оформлении кредита заемщику необходимо будет вносить ежемесячный платеж, а просрочка и неоплата негативно скажутся на кредитной истории.



«Нельзя называть коды от СМС, так как злоумышленники получат доступ к мобильному банку или сервисам государственных услуг. В этом случае можно лишиться не только денег, но и имущества. При потере планшета или телефона с подключенным дистанционным банковским обслуживанием стоит незамедлительно блокировать сим-карту и обратиться к сотрудникам банка», — добавили эксперты.

Накануне сообщалось, что в России зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, например «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт», рассказали «Известиям» пострадавшие.