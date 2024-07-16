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В Туапсинском районе четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

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Фото: t.me/mvd_23
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В Туапсинском районе четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем. Об этом 16 июля сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе Джубга — Сочи. 37-летний водитель японской иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ «Туапсе — Шепси».

«Предварительно, в ДТП пострадали 4 человека — водитель и 3 несовершеннолетних пассажира легковушки», — рассказало ведомство в Telegram-канале.

В региональном ГУ МВД России добавили, что пассажиров автобуса осматривают медики. По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, одной из причин выезда на встречную полосу могло стать «управление транспортным средством в состоянии утомленности».

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Накануне несколько человек пострадали после ДТП, в которое попал автобус, перевозивший детей в лагерь в Калининградской области. По факту происшествия организована проверка прокуратурой Зеленоградского района. Установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле.

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