Под Калининградом несколько человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми

Несколько человек пострадали после ДТП, в которое попал автобус, перевозивший детей в лагерь в Калининградской области. Как сообщает 15 июля прокуратура региона, авария случилась на дороге Романово – Калининград в районе поселка Волошино.

«Водитель автомобиля Kia выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автобусом ПАЗ, перевозившим детей в школьный лагерь. В результате ДТП есть пострадавшие», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

По факту происшествия организована проверка прокуратурой Зеленоградского района. Установление всех обстоятельств ЧП находится на контроле.

Согласно оперативным данным, семеро детей получили ушибы и ссадины, они доставлены в больницу на осмотр, добавляет ТАСС. У женщины-водителя иномарки диагностирован перелом ноги и другие травмы.

Ранее, 3 июля, автобус для перевозки детей попал в аварию в Приморье. По данным прокуратуры, ДТП произошло на 721-м км трассы Хабаровск – Владивосток, так как автомобиль Suzuki Escudo не уступил дорогу автобусу Центра содействия семейному устройству детей. В автобусе находились водитель и двое пассажиров. Детей в нем не было. Пострадавших в результате происшествия нет, отметило управление МВД по региону.