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Культурные центры проведут мероприятия в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

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Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
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Культурные центры столицы подготовили новые программы в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом 16 июля сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, гостей ждут мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному искусству, обучение игре на музыкальных инструментах, а также спортивные и семейные тренировки.

Например, на площади перед культурным центром «Северный» в четверг, 18 июля, для детей подготовили интерактивную программу «В мире сказок». Для юных жителей столицы проведут спортивную эстафету, а также исполнят песни и танцы.

Также в четверг на площадке культурного центра «Загорье» состоится мастер-класс «Наливное яблочко» по изготовлению открытки в технике айрис-фолдинг. Она подразумевает под собой искусство выкладывания цветных полос бумаги в определенном порядке. Посетители познакомятся с основными правилами и приемами работы в необычной технике и смогут создать красочную открытку с оригинальным орнаментом.

В тот же день в парке культуры и отдыха «Озеропарк» состоится концерт школы игры на барабанах Dedov Drums, который проведут в рамках проекта «Музыкальные четверги» культурного центра «Доброволец».

Регистрации на мероприятия не требуется.

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В конце июня в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» более чем на 600 площадках для горожан организовали кинопоказы, мастер-классы, танцы и игры. Кроме того, на Краснопресненской набережной москвичей ждали мастер-классы «Набережная мечты», где рассказывали о коллажных техниках.

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