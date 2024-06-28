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На набережных пройдут мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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На более чем 600 площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» горожан ждут кинопоказы, мастер-классы, танцы и игры. Об этом 28 июня сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что в Зеленограде у Большого городского пруда можно раскрасить панаму на мастер-классе «Лето в шляпе», в амфитеатре парка «Печатники» открыты площадки для игр в шахматы и шашки, а на набережной Нагатинского затона пройдет творческое занятие по живописи «Солнечное лето».

Также сообщается, что в «Лужниках» любителей зарядки ждут спортивные занятия «Спортивный импульс» на все группы мышц, а на Краснопресненской набережной пройдут мастер-классы «Набережная мечты», где расскажут о коллажных техниках.

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Ранее, 27 июня, также сообщалось, что со 2 июля на городских причалах в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в столице начнутся занятия йогой и танцами. Занятия можно будет посещать в пяти новых живописных местах: на причалах Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке «Печатники».

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