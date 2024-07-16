Собянин сообщил о планах строительства трех дорог по концессионным соглашениям

В Москве будут построены три новые дороги согласно концессионным соглашениям. Об этом 16 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Одна из магистралей будет проложена в обход Волоколамского шоссе и соединит район Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с районом Хорошево-Мневники. Еще одна свяжет север города с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Третья будет проложена от бывшей промзоны «ЗИЛ» до юга и юго-запада столицы в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

«Трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 млн человек», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 июля, столичный градоначальник сообщил, что в 2024 году в Москве планируется ввести более 40 путепроводов и пешеходных мостов. Он отметил, что начиная с 2011 года в городе построили 1360 км новых дорог — крупных магистралей, развязок, подъездов к станциям метро и местных проездов. В нынешнем году планируется сдать в эксплуатацию еще 95 км. При этом в первом полугодии 2024-го уже завершилось строительство 12,3 км дорог и восьми искусственных сооружений. Среди них — два новых путепровода около торгового центра «Мега Теплый Стан», которые улучшают транспортное обслуживание более 115 тыс. жителей из поселка Газопровод и Коммунарки.