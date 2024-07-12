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Собянин заявил о введении более 40 путепроводов и пешеходных мостов в Москве в 2024-м

Собянин: более 40 путепроводов и пешеходных мостов введут в Москве в этом году
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Фото: sobyanin
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В 2024 году в Москве планируется ввести более 40 путепроводов и пешеходных мостов. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Начиная с 2011 года мы построили 1360 км новых дорог — крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метро и местных проездов. В этом году планируем сдать в эксплуатацию еще 95 км, в том числе более 40 искусственных сооружений — путепроводов, пешеходных мостов и переходов», — написал он.

Как отметил градоначальник, в первом полугодии 2024-го завершилось строительство 12,3 км дорог, в частности, восьми искусственных сооружений. Среди них два новых путепровода около торгового центра «Мега Теплый Стан», которые не только сокращают автопробег машин, но и улучшают транспортное обслуживание более 115 тыс. жителей из поселка Газопровод и Коммунарки.

«В конце марта завершили реконструкцию путепровода через железнодорожные пути МЦД-3 и строительство новых съездов в районе 24–25-го км Ленинградского шоссе. <…> В марте мы досрочно завершили основные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля», — продолжил мэр Москвы.

В конце 2024-го также завершится строительство нескольких объектов. Речь об участке автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от метро «Коммунарка» до улицы Поляны и об участке от МКАДа до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», а также новом путепроводе через железнодорожные пути МЦД-1, который свяжет улицы 800-летия Москвы.

По словам Собянина, строительство дорог в столице проходит согласно положениям нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Ранее, 1 июля, мэр города рассказал, что за последние годы, в течение которых в состав Москвы входит Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), там было построено почти 390 км новых дорог. С 2012 года было реконструировано Калужское шоссе и 13 км Варшавского, проложено несколько крупных магистралей, в том числе три из пяти участков дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, была создана улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД. Собянин добавил, что в текущем году в округах планируется построить еще 45 км дорог.

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