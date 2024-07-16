В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) создают костные имплантаты из полимеров, по свойствам приближенных к человеческой ткани и обеспечивающих достаточную прочность для выдерживания физиологических нагрузок. Речь о скаффолдах — трехмерных пористых матрицах, обеспечивающих механический каркас для клеток.

По словам ученых, лечение дефектов твердых тканей критических размеров представляет собой серьезную проблему в клинической практике. Чтобы преодолеть недостатки стандартных методов терапии с использованием донорской кости, таких как ограниченная доступность, потенциальная передача заболеваний и отторжение, разрабатываются синтетические материалы и методики, включающие 3D-печать.

«Скаффолды представляют собой трехмерные пористые или волокнистые структуры, предназначенные для использования в качестве механической поддержки для роста клеток и регенерации тканей. В идеале они должны обладать специфическими свойствами, способствующими развитию функциональной костной ткани. Со временем они рассасываются и костная ткань пациента восстанавливается», — рассказал «Известиям» один из участников исследования, старший научный сотрудник лаборатории механики биосовместимых материалов ДГТУ Евгений Садырин.

Такие имплантаты позволяют заместить участок кости с сохранением микрогеометрических параметров материала пациента.

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Наглядный полимер: биоинженерные имплантаты заменят костную ткань