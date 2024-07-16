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Врач указала на риски употребления речной рыбы

Врач Чернышова: речная рыба кишит паразитами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала об опасности употребления речной рыбы.

В беседе с Pravda.Ru 13 июля специалист отметила, что речную рыбу категорически не стоит есть без тщательной кулинарной обработки. Главная опасность речной рыбы, по ее словам, заключается в том, что она не связана с чистотой водоема.

«Она связана с распространенностью такого паразита, который называется печеночный сосальщик. Есть районы, где рыба поголовно болеет этим паразитом», — пояснила врач.

По ее словам, главное правило — речная рыба должна быть очень хорошо прожарена. Врач подчеркнула, что любая недостаточная кулинарная обработка резко увеличивает риск заболевания описторхозом. Она указала на то, что от рыбы можно заразиться паразитами, потому свежую рыбу следует хорошо проварить, прожарить, не употреблять никакой просоленной икры.

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6 июля профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности РОСБИОТЕХа Игорь Гламаздин в беседе с RT рассказал, что чем крупнее рыба, тем большее количество токсичных веществ и заразных агентов может содержаться в ее мясе. Менее подвержены паразитарным заражениям окунь, голец и щука. Реже всего паразиты встречаются в мясе судака.

19 июня врач-кардиолог Людмила Саламатина посоветовала есть один-два раза в неделю жирную рыбу. По ее словам, это необходимо для правильной работы сердца, пишет НСН.

В апреле шеф-повар рыбных ресторанов Кирилл Еселев рассказал, что свежесть рыбы можно определить по ее глазам. У свежей зрачок будет чистый и прозрачный, а у полежавшей — мутный и кровавый.

В сентябре прошлого года заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева рассказала, что если съесть рыбу с паразитами, можно подхватить множество опасных заболеваний. Поэтому крайне важно не есть ее сырой, а также правильно хранить. Лучше всего перед употреблением трое суток держать рыбу при температуре не выше –18 градусов, сообщает 360.ru.

Летом прошлого года врач-терапевт Татьяна Тарадеева посоветовала в летнее время покупать замороженную рыбу вместо живой. По ее словам, из-за неправильного хранения непосредственно внутри торговых точек живая рыба может испортиться, также врач не рекомендует покупать ее в местах несанкционированной торговли, например на стихийных рынках, сообщает «Москва 24».

Ранее сайт kp.ru писал, что мониторинг качества пресной рыбы в США, Южной Корее, Вьетнаме, Канаде, Италии, Франции, Финляндии демонстрирует крайне высокий уровень загрязнения пресноводной рыбы.

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