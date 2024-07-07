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Аквакультурный код: ИИ повысит темп выращивания рыбы в хозяйствах

Как новый программно-аппаратный комплекс увеличит прибыль профильных предприятий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские специалисты разработали программно-аппаратный комплекс FishGrow Platform для автоматизации работы рыбоводческих предприятий. На данном этапе комплекс внедряется в предприятия Карелии, Мурманской и Ростовской областей, где проходит пилотные испытания. За счет применения технологий видеоаналитики и искусственного интеллекта ожидается повышение темпа выращивания рыбы в бассейнах и садках аквакультуры до 15%. Кроме того, инженерам удалось на треть снизить смертность выращиваемой биомассы.

Опытные рыбоводы

Прогнозирование рыбохозяйственной деятельности играет ключевую роль в повышении эффективности работы предприятий аквакультуры. По словам директора инжинирингового центра Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) Алексея Штыкова, разработанная совместно с МИП «Интернет-бизнес-системы» платформа позволяет контролировать основные технические параметры и показатели рыбоводческого предприятия, управлять оборудованием, а также неинвазивно измерять темпы прироста биомассы непосредственно в установках замкнутого водоснабжения. В настоящее время программно-аппаратный комплекс FishGrow Platform внедряется на предприятиях России и Белоруссии.

Рыба
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Функционал платформы позволяет решить сразу несколько задач: нарастить прибыль компании за счет оптимизации процессов и улучшить чистоту производства за счет снижения смертности рыбы и отходов. Мы ожидаем, что внедрение комплекса позволит увеличить прибыль предприятия до 40%, а также снизить до 70% число ошибок персонала. Предварительные результаты использования платформы демонстрируют снижение смертности рыбы до 30%, — рассказал «Известиям» Алексей Штыков.

Кроме того, комплекс помогает повысить качество продукции за счет непрерывного контроля среды и применения бесконтактного способа определения веса рыбы, а также улучшить товарные свойства продукции. В целом за счет применения технологий видеоаналитики и искусственного интеллекта ожидается повышение темпа выращивания рыбы в бассейнах и садках аквакультуры до 15%, рассказали разработчики.

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По их словам, комплекс состоит из четырех модулей, каждый из которых отвечает за определенные функции. Сектор «Мониторинг» проводит автоматическое отслеживание параметров воды, окружающей среды, особей рыбы, операций обслуживания. Он также осуществляет видеонаблюдение, в том числе и подводное, собирает в одном месте всю информацию и отображает ее в виде графиков и отчетов. Система позволяет контролировать более 30 различных параметров.

Модуль «Аналитика» занимается анализом накопленных данных за весь период жизненного цикла компании и автоматическим расчетом оптимальных условий для достижения требуемого прироста биомассы рыбы. На основе такой обработки комплекс составляет рекомендации по обслуживанию, кормлению и оптимальным режимам эксплуатации.

Выращивание рыбы
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

За дистанционное автоматическое и ручное управление оборудованием (кормушками, двигателями и насосами, освещением, заслонками, другим оборудованием) отвечает «Управление». С его помощью возможно формирование и реализация планов кормления, а также фиксация его результатов, осуществленных в автоматическом режиме.

Модуль «Интеграция» взаимодействует с внешними информационными системами предприятия, помогая таким образом избежать дублирования данных.

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ИИ идет на глубину

В настоящее время технологии применения искусственного интеллекта (ИИ) всё глубже проникают во все сферы человеческой деятельности. Не исключение и рыбохозяйственная отрасль, где уже достаточно широко применяются компьютерные технологии на промысловых судах для мониторинга окружающей среды, состояния естественных популяций объектов промысла, подготовки перспективных прогнозов величины промысловых запасов гидробионтов, рассказал профессор кафедры аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Алексей Жигин.

— Естественно, что в стороне не остались и рыбоводные хозяйства. Особенно это касается предприятий индустриальной аквакультуры, разводящих рыб в садках, бассейнах и установках с замкнутым водоиспользованием, где искусственный интеллект позволяет частично или полностью оптимизировать условия культивирования, повышая конечные результаты за счет рационального расходования ресурсов (воды, тепла, электроэнергии, кормов и др.), увеличивая скорости роста и выживаемости, — рассказал эксперт.

Использование искусственного интеллекта в рыбхозяйствах нельзя назвать чем-то новым, и он широко используется в ведущих странах этой отрасли, особенно в течение последних двух десятилетий, отметил кандидат биологических наук, доцент департамента ветеринарной медицины АТИ РУДН, ведущий ученый в области аквакультуры Юсефи Мортеза.

Выращивание молоди муксуна

Выращивание молоди муксуна

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Использование ИИ в аквакультуре имеет такие преимущества, как улучшение здоровья рыб. Непрерывный мониторинг и анализ данных помогают выявить заболевания на ранней стадии и обеспечить их выращивание в оптимальных условиях, что приводит к получению более здоровой и крупной рыбы. Второе — оптимизированное кормление. Системы ИИ могут определять точное количество необходимого корма, сокращая отходы и гарантируя, что рыбы получают правильное питание для оптимального роста. Еще один показатель — экономическая эффективность. Автоматизируя задачи мониторинга и управления, ИИ снижает трудозатраты и сводит к минимуму человеческие ошибки, что приводит к повышению эффективности операций, — сказал он.

Также, по мнению эксперта, ИИ помогает поддерживать качество воды и снижать воздействие на окружающую среду, обеспечивая устойчивые методы ведения сельского хозяйства. Однако следует иметь в виду, что использование любой передовой и современной системы и технологии имеет свои проблемы, такие как высокие первоначальные затраты, необходимость технической экспертизы и защиты информации, резюмировал Юсефи Мортеза.

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