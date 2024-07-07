Аквакультурный код: ИИ повысит темп выращивания рыбы в хозяйствах

Российские специалисты разработали программно-аппаратный комплекс FishGrow Platform для автоматизации работы рыбоводческих предприятий. На данном этапе комплекс внедряется в предприятия Карелии, Мурманской и Ростовской областей , где проходит пилотные испытания. За счет применения технологий видеоаналитики и искусственного интеллекта ожидается повышение темпа выращивания рыбы в бассейнах и садках аквакультуры до 15%. Кроме того, инженерам удалось на треть снизить смертность выращиваемой биомассы .

Опытные рыбоводы

Прогнозирование рыбохозяйственной деятельности играет ключевую роль в повышении эффективности работы предприятий аквакультуры. По словам директора инжинирингового центра Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) Алексея Штыкова, разработанная совместно с МИП «Интернет-бизнес-системы» платформа позволяет контролировать основные технические параметры и показатели рыбоводческого предприятия, управлять оборудованием, а также неинвазивно измерять темпы прироста биомассы непосредственно в установках замкнутого водоснабжения . В настоящее время программно-аппаратный комплекс FishGrow Platform внедряется на предприятиях России и Белоруссии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Функционал платформы позволяет решить сразу несколько задач: нарастить прибыль компании за счет оптимизации процессов и улучшить чистоту производства за счет снижения смертности рыбы и отходов. Мы ожидаем, что внедрение комплекса позволит увеличить прибыль предприятия до 40%, а также снизить до 70% число ошибок персонала. Предварительные результаты использования платформы демонстрируют снижение смертности рыбы до 30% , — рассказал «Известиям» Алексей Штыков.

Кроме того, комплекс помогает повысить качество продукции за счет непрерывного контроля среды и применения бесконтактного способа определения веса рыбы, а также улучшить товарные свойства продукции . В целом за счет применения технологий видеоаналитики и искусственного интеллекта ожидается повышение темпа выращивания рыбы в бассейнах и садках аквакультуры до 15% , рассказали разработчики.

По их словам, комплекс состоит из четырех модулей, каждый из которых отвечает за определенные функции. Сектор «Мониторинг» проводит автоматическое отслеживание параметров воды, окружающей среды, особей рыбы, операций обслуживания . Он также осуществляет видеонаблюдение, в том числе и подводное, собирает в одном месте всю информацию и отображает ее в виде графиков и отчетов. Система позволяет контролировать более 30 различных параметров .

Модуль «Аналитика» занимается анализом накопленных данных за весь период жизненного цикла компании и автоматическим расчетом оптимальных условий для достижения требуемого прироста биомассы рыбы . На основе такой обработки комплекс составляет рекомендации по обслуживанию, кормлению и оптимальным режимам эксплуатации.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

За дистанционное автоматическое и ручное управление оборудованием (кормушками, двигателями и насосами, освещением, заслонками, другим оборудованием) отвечает «Управление» . С его помощью возможно формирование и реализация планов кормления, а также фиксация его результатов, осуществленных в автоматическом режиме.

Модуль «Интеграция» взаимодействует с внешними информационными системами предприятия, помогая таким образом избежать дублирования данных .

ИИ идет на глубину

В настоящее время технологии применения искусственного интеллекта (ИИ) всё глубже проникают во все сферы человеческой деятельности. Не исключение и рыбохозяйственная отрасль, где уже достаточно широко применяются компьютерные технологии на промысловых судах для мониторинга окружающей среды, состояния естественных популяций объектов промысла, подготовки перспективных прогнозов величины промысловых запасов гидробионтов , рассказал профессор кафедры аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Алексей Жигин.

— Естественно, что в стороне не остались и рыбоводные хозяйства. Особенно это касается предприятий индустриальной аквакультуры, разводящих рыб в садках, бассейнах и установках с замкнутым водоиспользованием, где искусственный интеллект позволяет частично или полностью оптимизировать условия культивирования , повышая конечные результаты за счет рационального расходования ресурсов (воды, тепла, электроэнергии, кормов и др.), увеличивая скорости роста и выживаемости, — рассказал эксперт.

Использование искусственного интеллекта в рыбхозяйствах нельзя назвать чем-то новым, и он широко используется в ведущих странах этой отрасли , особенно в течение последних двух десятилетий, отметил кандидат биологических наук, доцент департамента ветеринарной медицины АТИ РУДН, ведущий ученый в области аквакультуры Юсефи Мортеза.

Выращивание молоди муксуна Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Использование ИИ в аквакультуре имеет такие преимущества, как улучшение здоровья рыб. Непрерывный мониторинг и анализ данных помогают выявить заболевания на ранней стадии и обеспечить их выращивание в оптимальных условиях , что приводит к получению более здоровой и крупной рыбы. Второе — оптимизированное кормление. Системы ИИ могут определять точное количество необходимого корма, сокращая отходы и гарантируя, что рыбы получают правильное питание для оптимального роста. Еще один показатель — экономическая эффективность . Автоматизируя задачи мониторинга и управления, ИИ снижает трудозатраты и сводит к минимуму человеческие ошибки, что приводит к повышению эффективности операций, — сказал он.