Умер музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

Музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова», композитор Сергей Рудницкий умер в возрасте 69 лет. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе театра.

«Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель. Он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В театре выразили соболезнования семье и близким композитора.

В пресс-службе отметили, что Рудницкий посвятил «Ленкому» 50 лет своей творческой деятельности. Он написал музыку к таким спектаклям, как «Шут Балакирев», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Пер Гюнт», «День опричника» и другим постановкам. Работу композитора много раз высоко оценивали его коллеги и зрители, добавили в театре. Рудницкий внес большой вклад в музыкально-театральное искусство России.

«Блестящий музыкальный и вокальный уровень нашего театра — заслуга Сергея Анатольевича Рудницкого», — добавили в «Ленкоме».

Сергей Анатольевич Рудницкий родился 19 апреля 1955 года. Он окончил Московский государственный институт культуры, а с 1974 года начал сотрудничать с «Ленкомом» в качестве участника рок-группы «Аракс». Рудницкий также был композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ. В 2012 году он получил звание народного артиста России.