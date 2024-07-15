В Дагестане пропала 14-летняя девочка

Школьница пропала в Республике Дагестан, ее поиски ведутся сотрудниками экстренных служб. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

«МВД Дагестана устанавливает местонахождение 14-летней девочки, уроженки селения Ургалай Бабаюртовского района, Магомедовой Патимат Мурадовны», — говорится в тексте сообщения.

Школьница ушла из дома около 10:00 15 июля и не вернулась.

Ранее, 9 июля, в Челябинской области 14-летний подросток пропал, пока его родители собирали грибы. Поиски проводятся с участием следователей, волонтеров, а также сотрудников региональных МВД и МЧС.