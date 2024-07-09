На Урале подросток пропал во время семейной поездки за грибами

В Челябинской области 14-летний подросток пропал, пока его родители собирали грибы. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Инцидент произошел утром 6 июля. Родители с сыном отправились к селу Бектыш Еткульского района. Ребенок оставался в машине, пока взрослые собирали грибы. Однако по возвращении родителей из леса подростка уже на месте не было. Где именно находится сын, выяснить не удалось.

«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения 14-летнего жителя города Коркино возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства на странице во «Вконтакте».

На месте происшествия работают экстренные службы. Поиски проводятся с участием следователей, волонтеров, а также сотрудников региональных МВД и МЧС.

Ранее, 29 июня, в селе Салтымаково Кемеровской области пропал двухлетний мальчик, гостивший у бабушки. По факту исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. На следующий день сообщалось, что ребенка нашли живым: мальчик спал в траве у дороги.