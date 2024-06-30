В Кузбассе нашли живым пропавшего двухлетнего мальчика
В селе Салтымаково Крапивинского муниципального района Кемеровской области сотрудники полиции нашли живым пропавшего двухлетнего мальчика. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.
По данным ведомства, ребенок находился около дома своей бабушки приблизительно в полутора километрах от жилья. Мальчик спал в траве у дороги.
Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось. После осмотра медиками мальчика передали родным.
На мать ребенка составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Двухлетний мальчик пропал 29 июня в селе Салтымаково Крапивинского района. Находясь в гостях у бабушки, ребенок вышел на улицу и не вернулся. На поиски были направлены сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка, следователи регионального управления СК и волонтеры. По факту исчезновения несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.