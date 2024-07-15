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В США признали хорошую адаптацию армии РФ к западным системам вооружений

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Конгрессмены США признали, что Вооруженные силы (ВС) РФ хорошо адаптировались к западным системам вооружения, поставляемым на Украину. Об этом 15 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо от председателя комитета республиканца Джона Муленаара и высокопоставленного демократа Раджи Кришнамурти советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.

«Законодатели сослались на... «тревожные уровни российской адаптации», которые подорвали эффективность нескольких неназванных систем вооружений США», — говорится в публикации.

Конгрессмены призвали Салливана также сообщить, поделилась ли Москва с Китаем информацией, о том, как противостоять западному оружию.

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Ранее, 15 июля, сообщалось, что военные Вооруженных сил (ВС) России уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) АS-90 в районе населенного пункта Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). На кадрах показано, как российские силы прицеливаются по технике противника и наносят удар.

До этого, 13 июля, президент Чехии Петр Павел анонсировал поставку 100 тыс. боеприпасов Украине за два месяца. По информации СМИ, Павел заявил, что существенного прорыва фронта в ближайшее время ожидать не стоит, однако Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться каких-либо значительных успехов на поле боя.

21 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что ВС России владеют инициативой по всей линии фронта в зоне спецоперации. Глава оборонного ведомства добавил, что армия и флот во времена испытаний неоднократно доказывали, что способны достойно отвечать на самые серьезные угрозы.

На успехи армии РФ и на тяжелую ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) указывали и на Западе. В июне британский аналитик Александр Меркурис заявил об истощении и близком крахе Украины. Он отметил, что армия крайне недовольна новобранцами. Они не только плохо обучены, но и физически не готовы к ведению боевых действий, добавил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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