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Британский аналитик Меркурис заявил об истощении и близком крахе Украины

Британский аналитик Меркурис: на Украине всё выходит из-под контроля
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Фото: AP/LIBKOS
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Cостарившиеся и одряхлевшие украинские солдаты, которые выглядят потрепанными и измученными на тренировочных полях, далеки от образов бравых вояк. Если это истинное состояние украинской армии, то военный крах Украины не так уж далек, поделился соображениями британский эксперт Александр Меркурис в личном YouTube-блоге.

«Невозможно точно предсказать, когда это произойдет, но, как я уже неоднократно говорил прежде, случаи конфликтов на истощение имеют обыкновение заканчиваться», — отметил он в эфире от 9 июня.

Украинская армия, по его словам, крайне недовольна новобранцами. Они не только плохо обучены, но и физически не готовы к ведению боевых действий.

Меркурис напомнил мудрое решение немецкой армии в ноябре 1918 года, когда немцы пришли к выводу, что у них нет иного выбора, кроме как согласиться на перемирие, потому что на линии фронта и внутри страны ситуация была такой же, как сейчас на Украине.

«Всё выходит из-под контроля: ее экономика находится в аналогичной ситуации, население сокращается, мобилизация лишает заводы рабочих рук, особенно трудозаменяемых квалифицированных специалистов. Система электроснабжения близка к полному краху. <...> Из-за того, что население недовольно и истощено, появляются вопросы по поводу легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов», — перечислил аналитик.

Он указал и на то, что линия фронта чрезмерно растянута, а бойцы крайне истощены и мобилизация, казалось бы, — это то, что нужно. Но теперь ситуация в стране такова, что всё происходящее больше походит на условия для коллапса, отметил Меркурис.

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7 июня эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube сообщил о том, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса. Меркурис обратил внимание, что ситуация ухудшается из-за того, что в стране проходит мобилизация, в зону проведения спецоперации отправляют всё больше работников, которые заняты в сфере энергетики.

26 мая политолог и историк Марк Эпископос сказал, что западные лидеры должны признать, что нет такого варианта развития событий, при котором будет возможно безоговорочное поражение России. По его словам, несмотря на богатства Запада, которые больше российских, последние три года показали, что это неравенство невозможно конвертировать в военные возможности, необходимые Украине для победы над РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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