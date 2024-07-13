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Президент Чехии анонсировал поставку 100 тыс. боеприпасов Украине за два месяца

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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Украина в рамках чешской инициативы в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов, а с сентября по конец года — по 80–100 тыс. боеприпасов ежемесячно. Об этом в субботу, 13 июля, заявил президент Чехии Петр Павел.

Павел прибыл в пятницу в американский город Хьюстон, где он выступит в политических дебатах, а также встретится с местными политиками и предпринимателями.

«Как заявил в Хьюстоне Павел, в рамках чешской инициативы в июле и августе этого года на Украину будет поставлено по 50 тыс. единиц боеприпасов, а с сентября по конец года — от 80 до 100 тыс. единиц боеприпасов ежемесячно», — сообщает издание Seznam Zprávy.

По информации СМИ, Павел заявил, что существенного прорыва фронта в ближайшее время ожидать не стоит, однако Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться каких-либо значительных успехов на поле боя. Это позволит, по его мнению, скорее сесть за стол переговоров.

Украину одновременно необходимо снабдить всем необходимым для ее обороны, добавил президент Чехии.

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Ранее, 27 июня, МО Чехии сообщило о поставках Украине десятков тысяч снарядов калибра 155 мм. Позже премьер-министр республики Петр Фиала указал, что правительство единогласно одобрило участие Праги в инициативе на сумму в 865,775 млн крон (около $37 млн). На эти средства будет произведена закупка вооружений у чешской оружейной компании STV.

До этого, 25 июня, президент Чехии Петр Павел предположил в беседе с журналом Time, что Россия, скорее всего, сохранит контроль над новыми регионами, Украине не удастся их вернуть. Такое заявление журналу политик сделал на конференции в швейцарском Бюргенштоке, которая прошла 15–16 июня. Чешский лидер отметил, что решить украинский конфликт исключительно путем военной поддержки Киева невозможно.

Ранее, 30 мая, Фиала заявил, что Украина будет ежемесячно получать десятки тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Первые поставки боеприпасов по чешской инициативе Киев может получить в ближайшие дни, заявил он. При этом газета Financial Times сообщила, что около половины собранных для Украины по инициативе Чехии боеприпасов не получится передать Киеву в срок из-за плохого качества деталей. Еще одна проблема связана с ростом цен.

Президент Чехии еще 8 мая отмечал, что в июне Киев может получить 180 тыс. боеприпасов, собранных по инициативе Праги. При этом он признал, что закупки продвигаются не так быстро, как хотелось бы участникам программы, но уже заключены контракты на поставки, которые будут выполнены после июньских.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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