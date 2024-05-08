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Президент Чехии раскрыл подробности об инициативе по доставке Киеву боеприпасов

Президент Чехии Павел: Киев в июне получит 180 тыс. боеприпасов
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Чехии Петр Павел 8 мая в интервью немецкой вещательной ассоциации ARD заявил, что Украина может получить первые 180 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы уже в июне.

Павел признал, что инициатива по поставке Киеву снарядов продвигается не так быстро, как хотелось бы ее участникам.

«Я вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой предполагаю, что первые 180 тыс. единиц боеприпасов будут доставлены в июне, и уже есть контракты на дальнейшее пяти-шестизначное количество снарядов», — приводит Tagesschau слова президента Чехии.

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Ранее, 19 апреля, президент Чехии в эфире телеканала CNN заявил, что в странах Европы больше нет достаточного количества ресурсов для отправки на Украину. По его мнению, объем помощи, предоставляемый Киеву от Вашингтона, никто не сможет заменить.

7 марта Павел сообщил, что Прага собрала средства для закупки в третьих странах 800 тыс. снарядов для Украины. Правительство Чехии заключило меморандум, утверждающий закупки. 13 марта советник чешского премьера Томаш Пояр допустил, что снаряды по программе Чехии могут поступить на Украину в июне.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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