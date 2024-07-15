Спасатели вышли на помощь получившему травму белорусскому туристу в горах КБР

Сотрудники МЧС вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики. Об этом 15 июля сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

«В 19:20 15 июля 2024 года поступило сообщение, что в ущелье Ирик-Чат участники туристической группы из Республики Беларусь попросили о помощи. Мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что группа туристов из 14 человек не подавала заявку на регистрацию своего маршрута в МЧС России. На место происшествия были направлены шесть спасателей, а также одна единица техники.

Ранее, 8 июля, стало известно, что парень и девушка, посещавшие мыс Маячный на Камчатке, сошли с тропы и заблудились. Позднее на помощь им пришли сотрудники экстренных служб. Уточнялось, что молодые люди сами обратились за помощью, когда они оказались на незнакомой тропе в темноте и увидели медвежьи следы.