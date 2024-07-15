Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пенсионер пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мир
В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США
Мир
Зеленский сообщил о нехватке 25 систем ПВО Patriot для Украины
Мир
Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции
Общество
Почти 80% от месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 15 июля
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Мир
Захарова указала на период внутриполитического пике в США после покушения на Трампа
Экономика
Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой
Мир
Ученые раскритиковали выбор Toyota Mirai для Олимпиады в Париже
Мир
Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего
Происшествия
На футболиста Андрея Канчельскиса напали в центре Москвы
Мир
В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ
Общество
В Севастополе локализовали природный пожар на площади 3 га
Авто
Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц
Мир
Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск
Мир
В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами
Интернет и технологии
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Xiaomi
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Спасатели вышли на помощь получившему травму белорусскому туристу в горах КБР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МЧС вышли на помощь туристу из Белоруссии, который получил травму, сорвавшись со скалы в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики. Об этом 15 июля сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

«В 19:20 15 июля 2024 года поступило сообщение, что в ущелье Ирик-Чат участники туристической группы из Республики Беларусь попросили о помощи. Мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе подчеркнули, что группа туристов из 14 человек не подавала заявку на регистрацию своего маршрута в МЧС России. На место происшествия были направлены шесть спасателей, а также одна единица техники.

Внутренний пир: более половины туристов удовлетворил отдых в России
Однако 80% россиян готовы тратить на путешествия по стране до 15 тыс. рублей

Ранее, 8 июля, стало известно, что парень и девушка, посещавшие мыс Маячный на Камчатке, сошли с тропы и заблудились. Позднее на помощь им пришли сотрудники экстренных служб. Уточнялось, что молодые люди сами обратились за помощью, когда они оказались на незнакомой тропе в темноте и увидели медвежьи следы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024