Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на Камчатке туристов

Парень и девушка, посещавшие мыс Маячный на Камчатке, сошли с тропы и заблудились, на помощь им пришли сотрудники экстренных служб. Об этом 8 июля сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В минувшее воскресенье, 7 июля, 21-летние гости полуострова отправились в район мыса Маячного в пригороде краевого центра. По словам парня и девушки, они доехали до смотровой площадки, а затем решили дойти пешком до Халактырского пляжа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что молодые люди сами обратились за помощью, когда они оказались на незнакомой тропе в темноте и увидели медвежьи следы. Дежурная команда поисково-спасательного отряда добиралась до их местоположения сначала на машине, а затем 2 км пешком.

«Обнаружив молодых людей, сотрудники МЧС России доставили их в населенный пункт. Медпомощь туристам не потребовалась», — отметили в МЧС.

Ранее, 2 июня, спасатели обнаружили пропавшего в горах Сочи туриста. Его обнаружили на склоне хребта Алек. У мужчины травма, его эвакуируют на носилках.