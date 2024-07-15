Постпред РФ при ОЗХО заявил о планах Запада обвинить Москву в применении химоружия

Западные государства в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся выступить с обвинением России в использовании химического оружия. Об этом 15 июля сообщил журналистам посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Они (Запад. — Ред.) активно работают с техсекретариатом ОЗХО, с тем чтобы заставить его всё-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия», — сказал Тарабрин, его слова приводит ТАСС.

Постпред при ОЗХО подчеркнул, что химической угрозы Киеву со стороны Москвы нет и не может быть. При этом Тарабрин отметил, что Украина накапливает средства индивидуальной защиты, антидоты и противогазы в количествах, которые значительно превышают ее потребности, — вероятно, это делается в рамках подготовки некой масштабной провокации или применения химоружия против России.

Он также добавил, что РФ подала подала заявку на членство в исполнительном совете ОЗХО на 2025–2027 годы. Постпред России также не исключил возможность приглашения экспертов организации, чтобы они изучали свидетельства применения химического оружия Украиной. При этом Тарабрин пояснил, что пока такой вопрос не рассматривается в практическом плане. Кроме того, Москва не просила у организации никакого технического содействия, потому что ее силы оперативно реагируют на химические угрозы.

Ранее, 11 июля, постпред РФ при ОЗХО подчеркнул, что Украина грубо нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), применяя боевые отравляющие вещества против российской армии. Тарабрин связал такое поведение Киева с его поражениями на поле боя.

В тот же день эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко рассказал «Известиям», что применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) отравляющих веществ в зоне спецоперации фиксировалось неоднократно. При этом точно понять, какой яд был использован, сложно — химикаты применяются на переднем крае, где брать пробы слишком опасно.

8 июля в Минобороны РФ рассказали, что в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) была найдена украинская лаборатория для создания отравляющих веществ. В ней изготавливали не менее 3 кг ядов в сутки. При этом смертельная доза одного из них, синильной кислоты, составляет всего 70–80 мг. На следующий день военкор «Известий» Дмитрий Астрахань посетил эту лабораторию и рассказал, что там сохранились следы производства боевых химикатов.