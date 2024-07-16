Заммэра Сергунина рассказала о росте оборота индустрии моды в Москве

Оборот компаний, работающих в московской индустрии моды, за последние три года увеличился на 46% и превысил 230 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, отметив, что в данной отрасли работает порядка 12,8 тыс. столичных организаций.



«Город оказывает предпринимателям поддержку на каждом этапе — от регистрации бизнеса и поиска поставщиков до укрепления на российском и международном рынках. Как результат — число специалистов в сфере моды и смежных областях в Москве достигло почти 78 тыс.», — сообщила Сергунина.



Предприниматели, работающие в модной индустрии, могут претендовать на гранты в размере до 30 млн руб. на покупку оборудования, до 10 млн рублей — на обучение персонала, до 75 тыс. рублей — на патентование в России. Кроме того, до пяти млн рублей. они могут получить для регистрации изобретения за границей.



В свою очередь, на онлайн-платформе «Центр материалов» предприниматели могут найти надежных поставщиков тканей, фурнитуры и других расходных материалов без посредников. В базе данных «Центра материалов» собраны образцы порядка 500 производителей и поставщиков из России и ряда иностранных государств, в том числе Индии, Китая, Индонезии и Турции.



При поддержке со стороны Москвы компании также выходят на рынки дружественных стран. В частности, в рамках развития международного сотрудничества в 2023 году прошел форум BRICS+ Fashion Summit. В мероприятии приняли участие порядка 200 отраслевых экспертов, в том числе из Бразилии, Египта, Аргентины, Эфиопии, Белоруссии и Сербии.