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В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами

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Фото: Getty Images/Insights
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Власти Литвы закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами по просьбе Киева. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает LRT.

В публикации уточнили, что государство продолжит возмещать стоимость обучения для тех граждан Украины, которые уже поступили в вуз. Однако на новых прибывших в страну такая услуга не будет распространяться.

«Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, в сотрудничестве, не поощряя утечку мозгов из Украины», — отметили в министерстве образования, науки и спорта страны.

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Ранее, 26 июня, сообщалось, что Европейский союз (ЕС) принял решение продлить режим временной защиты, который действует в объединении для беженцев, прибывающих с Украины. В Совете ЕС объяснили, что временное убежище включает предоставление беженцу права на пребывание в европейской стране, на работу, медицинскую и социальную помощь, а также на образование для детей.

До этого, 22 июня, председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт заявил, что в ФРГ нужно ввести более жесткие обязательства для украинских беженцев: они должны либо работать в Германии, либо отправляться в западные районы родной страны. Он также обратил внимание, что выплаты для просящих убежища лишают их стимула устраиваться на работу.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 25 апреля сообщил, что Варшава готова вернуть мужчин призывного возраста на Украину для мобилизации. Политолог Иван Мезюхо в разговоре с «Известиями» связал это с усталостью страны от украинских беженцев.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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