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В Германии призвали ввести условие для пребывания украинцев в стране

В ХСС заявили, что украинцы должны работать в ФРГ или возвращаться домой
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Беженцы с Украины в Германии должны либо работать, либо отправляться обратно. Такое заявление 22 июня сделал председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге (парламенте ФРГ) Александер Добриндт в интервью газете Bild.

«Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе. <...> Сейчас, спустя более двух лет после начала конфликта, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины», — заявил председатель.

Добриндт также напомнил, что изначально выплаты украинским беженцам от германского государства Bürgergeld (гражданское пособие) задумывались как немедленная мера. Однако теперь она стала тормозить устройство украинских беженцев на работу. Вместо того, чтобы трудоустраиваться, украинцы просто живут на пособие.

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Ранее, 17 июня, сообщалось, что в Германии предложили заменить выплаты украинцам на стандартные пособия. Украинцы в виде исключения из правил получают от германского государства пособие Bürgergeld, которое подразумевает выплаты в размере от €506 до €563. На подростков сумма немного ниже — €471. Эти выплаты обычно предоставляются гражданам ФРГ до тех пор, пока получатель не найдет работу. Однако позднее, 18 июня, стало известно, что в ФРГ не смогли трудоустроить запланированное количество беженцев с Украины. Отмечается, что в настоящее время в ФРГ обсуждается вопрос об отмене пособий для украинских беженцев, чтобы стимулировать их к трудоустройству.

Чуть позже, 21 июня, правительство ФРГ объяснило выплату повышенных пособий беженцам с Украины. Суть заключается в том, что обработка заявок на пособия, а затем их предоставление является слишком сложной процедурой. В конце концов, украинцы бы всё равно получили гражданские деньги, так что усложнять систему не было никакого смысла, уточнили в правительстве.

Депутат немецкой оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан еще в марте призвал к радикальным мерам в отношении украинских беженцев. По его мнению, военнообязанных украинских граждан, получивших убежище в Германии, следует лишить выплачиваемых им пособий.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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