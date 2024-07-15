На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Промышленное предприятие повреждено в результате взрыва в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом 15 июля сообщил глава администрации области Сергей Лысак.
«Повреждено промышленное предприятие», — написал он в Telegram-канале.
В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Ранее в этот день взрывы прогремели в Одессе. Накануне на Украине сообщали о взрывах в Одессе, а также в Днепре и подконтрольном Киеву Херсоне. Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в Никополе была повреждена инфраструктура.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.