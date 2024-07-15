Средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем около западного побережья Крыма

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Черным морем в районе западного побережья Крыма. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

«15 июля около 13:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в этот день силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над тремя российскими регионами. Один из дронов был перехвачен над Орловской областью, два уничтожены над территорией Брянской и три — в Курской области. Всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.

Позже сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территорию нефтебазы в Орловской области. В результате незначительные повреждения получили емкости на 1 тыс. кубов, добавил Ивановский. Вице-губернатор региона Владимир Ивановский рассказал, что в результате атаки никто не пострадал.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.