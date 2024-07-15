Эксперт рассказал, как ИИ может повлиять на мир в ближайшие 25 лет

Архитектор и разработчик систем искусственного интеллекта, эксперт по внедрению и развитию IT-продуктов, бизнес-консультант Роман Постовалов 15 июля рассказал «Известиям», каким может быть будущее через 25 лет с учетом темпов развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

«Спрогнозировать развитие цивилизации на 25 лет, особенно текущего периода, когда мы переживаем экспоненциальный рост объема знаний об окружающем мире и масштаба разработки технологий, необычайно сложно и авантюрно. Но мы постараемся это сделать. Есть две причины этому. Первая — собранная информация представляет собой не просто футуристическое представление, а действительность, которую вы можете ощущать уже сегодня. И вторая причина — будущее туманно, безусловно, но нужно мечтать как можно смелее, ведь если даже 10% из представленного далее прогноза воплотятся в жизнь, то мы будем жить в удивительном мире — это вдохновляет», — отметил Постовалов.

Он считает, что изменения будут глобальными. Если учитывать текущий вектор развития компьютерных технологий, когда процессоры и видеокарты адаптируются больше под работу с нейросетями, и аналитики оценивают превосходство в 30 раз GPT-5 над текущей GPT-4, который был способен писать дипломы, отвечать на сложные вопросы и даже прошел тест Тьюринга, эра ИИ, по мнению эксперта, уже наступила.

«Вы им пользуетесь, даже если не знаете об этом. Он проник уже везде: банки, телевидение, СМИ, научные открытия в физике, астрономии, биологии, везде. Будущее будет таким. Персональные компьютеры и их операционные системы превратятся из сотни фоновых программ в одну нейронную сеть без прочего софта, и ввод команд будет голосом и жестами непосредственно в эту нейросеть, а вывод отображается на экране или воспроизводится как аудио и видео», — считает Постовалов.

По его мнению, люди также в доминирующем соотношении уступят рутинные процессы алгоритмам. Полностью автономные такси и другой транспорт, охранные системы, индивидуальное здравоохранение со сбором статистики со всех подключенных к единой медицинской системе.

«Коммуникация, сообщества, рабочие объединения и клубы по интересам будут формироваться по схожести метрик людей, полученных с гаджетов и сопоставленных с другими участниками для максимального мэтчинга в группе и с целью достижения заявленных этими группами планов. Лекарства будут создаваться сложными комплексами из нейросетей с учетом индивидуальных особенностей организма. То же будет касаться и одежды, оборудования для спорта и отдыха», — добавил эксперт.

Он отметил, что уже сейчас есть прототипы летающих зонтов и домашние роботы-помощники, и следующий шаг — личные дроны, которые будут выполнять задачи от «принеси кофе» и «снимай меня на видео целый день», до оказания первой помощи своему владельцу.

«В продолжение темы здоровья. Няни станут выполнять все инструкции в точности, так как они будут роботизированные. Тут и собирается статистика с самого детства по здоровью, привычкам, предрасположенностям, и строится прогноз по заболеваниям и дефицитам», — считает Постовалов.

Сама работа, по его мнению, будет тесно связана с использованием ИИ. Рабочие часы сократятся, а ценность приобретут не фиатные деньги, а вычислительные ресурсы, точнее, лимит времени их использования.

«Квантовые компьютеры будут адаптированы к использованию для бытового применения. И главное — компьютеры и искусственный интеллект смогут подхватить эстафету человечества и создавать компьютеры и делать открытия в фундаментальных науках», — добавил эксперт.

1 апреля, на семинаре «Великие дебаты об ИИ» американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. В марте он поделился мнением, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на Земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.