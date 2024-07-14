Медицина будущего: как Medtech изменит жизнь пациентов в 2024 году

Медицинские технологии, или Medtech, находятся на пересечении двух инновационных отраслей — здравоохранения и технологий. Достижения в науке, такие как автоматизация, искусственный интеллект (ИИ) и телемедицина, позволили отрасли трансформироваться и расти быстрее, чем когда-либо прежде. Так, согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, объем российского Medtech-рынка за I квартал 2024 года увеличился на 38%. Также в связи с повышением спроса в стране сейчас набирает обороты импортозамещение, всё больше компаний стараются переходить на отечественное ПО. Подробнее о том, почему медицинские технологии становятся всё более востребованы и соответствуют ли наши разработки уровню мировых лидеров, — в материале «Известий».

Что такое Medtech

Медицинские технологии (Medtech) — широкое понятие, включающее в себя различные технологии для здравоохранения. CEO бизнес-юнита MedTech группы компаний BestDoctor Георгий Кругликов отмечает, что область охватывает спектр инновационных продуктов, услуг и решений, направленных на улучшение диагностики, лечения и управления здоровьем пациентов.

— Ключевыми драйверами развития отрасли являются растущие потребности в доступной и качественной медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни, а также быстрое развитие информационных и биомедицинских технологий, — дополняет эксперт.

Менеджер по развитию направления «Медицина» группы «Рексофт» Елена Смирнова обозначила Medtech как новый глобальный тренд здравоохранения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В последние несколько лет было анонсировано много новых проектов: роботы для помощи в операциях, VR-симуляторы для врачей и пациентов, платформа для обнаружения клинических биомаркеров заболеваний, биопринтинг для создания органов и тканей, носимые цифровые устройства, — рассказывает эксперт.

Согласно оценкам аналитиков BusinesStat, в 2023 году в России оборот рынка медицинских технологий достиг 37,9 млрд рублей, а это на 55% больше, чем в 2020 году (24,5 млрд руб.). Но и в 2020 году был зафиксирован рост в 2,2 раза: с 11 млрд до 24,5 млрд рублей. Технологии для дистанционного обследования и консультаций стали особенно востребованными в период пандемии.

Среди основных направлений Medtech эксперты выделяют диагностические инструменты, медицинское оборудование, медицинское программное обеспечение и телемедицину. Кроме того, важной частью является разработка умных протезов и бионических устройств, а также систем управления данными здравоохранения.

Тенденции на рынке

По подсчетам аналитического агентства Smart Ranking, объем отечественного Medtech-рынка в I квартале 2024 года составил 11,5 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее в этом же периоде, и на 40% меньше, чем в прошлом квартале. Топ-3 заняли компании «СберЗдоровье», «Цифромед» и «Моторика». Основной годовой рост рынка продолжает приходиться на сегмент телемедицины, эта сфера также снова занимает большую долю в Medtech. Данные «СберЗдоровья» свидетельствуют, что начале 2024 года количество врачебных онлайн-консультаций выросло на 93% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В связи с этим игроки выделяют несколько трендов — это по-прежнему развитие ИИ-технологий, импортозамещение, чат-боты, дистанционный мониторинг здоровья и другие. Генеральный директор сети клиник «Будь здоров» Родион Ступин подчеркивает в беседе с «Известиями» важность превентивной медицины. Она базируется на предупреждении и профилактике заболеваний, выявлении факторов риска, а значит на ответственном отношении человека к своему здоровью.

Отметим, что превентивная и персонализированная медицина вошла в число приоритетных направлений научно-технического развития, соответствующий указ (№ 529 от 18.06.2024 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий») в июне подписал президент РФ Владимир Путин.

— Большинство клиник сегодня активно внедряют передовые мировые практики, быстро движутся в сторону реализации исходоориентированной модели здравоохранения (ориентация на конечный результат) на платформе 4П-медицины: профилактика, предикция, персонификация, партисипативность (активное участие человека в профилактике возможных заболеваний и их лечении. — «Известия»). Основополагающим во внедрении 4П-медицины стал опыт всемирно известной Mayo Clinic (клиника Мейо), в основе работы которой лежит пациентоориентированный подход к обслуживанию, изменение всей парадигмы оказания медицинских услуг, — рассказывает эксперт.

Генеральный директор Eurokappa Константин Егоров также выделяет тренд на биопринтинг. Согласно предварительным оценкам экспертов области, данное направление будет иметь большой спрос в 2024 году.

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— Биопринтинг позволяет синтезировать ткани и органы для трансплантации, что решает проблему нехватки донорских органов. А разработка новых биосовместимых материалов помогает создать более эффективные и безопасные имплантаты, протезы и другие медицинские устройства, — пояснил он.

Практически все тренды направлены на улучшение жизненного цикла пациента: качество и быстрота оказываемых услуг поможет сформировать предиктивный подход в медицине.

Импортозамещение Medtech

Курс на импортозамещение в России с каждым годом становится всё четче. В область программного обеспечения активно начало инвестировать государство, а госкомпаниям поставили дедлайн по переходу на отечественный софт.

— Россия обладает значительным потенциалом в области Medtech. Так, ученые успешно создают перспективные препараты для лечения онкологических, инфекционных и других заболеваний. Также в стране производятся современные приборы для диагностики, например аппараты МРТ, КТ, кардиостимуляторы. Российские компании разрабатывают платформы для телемедицины, мобильные приложения для мониторинга здоровья и анализа медицинских данных, — объясняет Константин Егоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако, несмотря на отдельные успехи, по мнению эксперта, отечественное ПО еще не достигло уровня мировых лидеров. Ведь российские разработчики не имеют достаточного доступа к глобальным рынкам и кооперации с международными партнерами. Кроме того, на данный момент в стране отсутствует единая стратегия развития отрасли. Для этого необходим комплексный подход, включающий реформы в здравоохранении, стимулирование инноваций и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

По наблюдениям собеседников «Известий», уход западных IT-решений не является критическим, но рынок сталкивается с трудностями из-за инвестиций в дорогостоящее оборудование для проведения консультаций, а также подготовку квалифицированных кадров для данного вида услуг. Существует риск отмены лицензии для дистанционных диагностических инструментов, таких как аппараты дистанционного измерения давления зарубежных производителей Tyto, MedWand, Scanadu Scout. В этом убеждена Елена Смирнова.

— При этом острой необходимости импортозамещения на рынке телемедицины не наблюдается в связи с тем, что большинство платформ и решений для данной сферы были выполнены российскими разработчиками, — отмечает эксперт.

Обучение ИИ в сфере Medtech

По общему мнению экспертов, искусственный интеллект продолжает играть основную роль в развитии индустрии. Руководитель Центра цифровых решений ITPS (разработчик цифрового сервиса BIOT) Дмитрий Тачкин рассказал, что на текущий момент большая часть данных, используемых для машинного обучения, относится к категориям снимков, медицинских карт и частично данным ЭКГ. Если говорить об остальных биомаркерах, например данных с носимых устройств, трекеров, то их недостаточно .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Особенно это касается размеченных данных (обработанных для использования в моделях машинного обучения), необходимых для построения моделей прогнозирования изменения уровня риска заболеваний. Ценность таких сведений в том, что они являются наиболее оперативными с точки зрения обратной связи на изменения состояния человека. Это позволяет своевременно реагировать и предупреждать ухудшения, — продолжает эксперт.

Большой потенциал обезличенных данных для обучения ИИ в сфере Medtech отмечает советник генерального директора фонда Московского международного медицинского кластера Фаина Филина. По ее словам, сейчас довольно сложно определить дефицитные направления.

— Сейчас важной Medtech-областью применения ИИ считаются так называемые ассистивные технологии, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Например, управляют протезами и имплантированными девайсами, — полагает директор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Решения с использованием ИИ уже используются в 70 российских регионах. При этом эксперты отмечают, что рынок остается молодым, он далек от насыщения и очень перспективен.

Как врачи реагируют на внедрение ИИ

В первую очередь врачи обращают внимание на доказательность и надежность тех инструментов, которые предлагают технологии ИИ. В связи с этим Дмитрий Тачкин отмечает, что сейчас особое внимание уделяется процессам валидации и сертификации при создании продуктов.

— Врачи-исследователи с удовольствием берут «на борт» новые технологии, потому что они позволяют оптимизировать текущие процессы, находить новые способы лечения и взаимодействия с пациентом. Врачи превентивной медицины особенно позитивно воспринимают ИИ: для них это инструмент объективного мониторинга состояния человека, — говорит руководитель.

Фаина Филина отмечает, что врачи реагируют на подобную интеграцию по-разному. Кто-то положительно, как правило, это те, кто понимает, что ИИ — это помощник для принятия решений, а не замена доктора. Они обучаются современным решениям быстрее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В то же время рассчитывать, что ИИ полностью заменит врача, не приходится. Как считают эксперты, модель взаимодействия будет несколько иной: «врач, использующий ИИ, заменит врача, который его не использует». Родион Ступин подчеркивает, что, несмотря на глубокий анализ и обработку сведений, последнее слово всё равно останется за специалистом.

— К тому же на текущий момент всё еще актуальным является вопрос о количестве ошибок, допускаемых самим ИИ. И тут всё зависит от качества той информации, на основе которой создавались алгоритмы. К сожалению, процент ошибок пока еще довольно высок, так что ИИ точно не сможет заменить врачей, а вот стать их хорошими помощником — вполне, — полагает эксперт.