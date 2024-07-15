В Санкт-Петербурге проверят информацию об избиении школьницы на пустыре

Следователи организовали проверку после обнаружения в ходе мониторинга медиа информации от том, что 14-летняя девочка была избита одноклассниками на пустыре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом 15 июля сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по городу.

По предварительным данным, между детьми произошел конфликт. Одноклассники позвали девочку на пустырь с целью выяснить отношения, где избили ее. После произошедшего потерпевшая была госпитализирована в больницу со множественными телесными повреждениями, где ей оказали помощь.

Свои действия участники нападения снимали на камеру мобильного телефона.

«В следственном отделе по Выборгскому району проводится проверка в целях установления признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении СК, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в нападении на 17-летнего подростка. Малознакомые люди под предлогом возврата долга в 5 тыс. рублей отобрали у него наручные часы стоимостью 50 тыс. рублей в поселке Шушары Пушкинского района. После этого юношу высадили на шоссе, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, а затем отвезли обратно. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).