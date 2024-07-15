В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Двух подозреваемых в разбойном нападении на подростка задержали в Ленинградской области. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
По информации ведомства, вечером в пятницу, 12 июля, в полицию обратился отец 17-летнего потерпевшего.
Установлено, что молодой человек сел в автомобиль Mercedes-Benz в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Там малознакомые люди под предлогом возврата долга в 5 тыс. рублей отобрали у него наручные часы стоимостью 50 тыс. рублей.
После этого юношу высадили на шоссе, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, а затем отвезли обратно.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). На следующий день после инцидента сотрудники полиции задержали в поселке Виллози Ленинградской области двух подозреваемых — ранее судимого 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего петербуржца.
Ранее, 13 июля, в Петербурге на Комендантском проспекте произошла стрельба, возникшая после словесного конфликта. Информации о пострадавших не поступало. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), правоохранители задержали и доставили в полицейское отделение трех мужчин. Вероятной причиной конфликта стала конкуренция в сфере такси.