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Туристы в России стали чаще посещать промышленные объекты

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В России набирает популярность промышленный туризм. Вместо курортов отдыхающие едут на передовые производства, сообщает телеканал «Известия». В Омске у туристов есть возможность посетить завод группы компаний «Титан». Путешественникам показывают все этапы развития местной промышленности. Высоким спросом пользуется экскурсия на «Высоту 239». В Челябинске туристам показывают цех по выпуску труб большого диаметра.

«Производство развито на высоком уровне, интересно всё представлено. Особенно как экскурсия — достаточно роботизировано всё, продумано. Хорошее место работы, я считаю», — сказал студент Евгений Конбеев.

В России действует программа «Открытая промышленность». Цель — рассказать россиянам о технологическом потенциале РФ. Свои преимущества в программе нашли и предприятия. Организация маршрутов становится востребованной специальностью. В 2023-м 74 региона направили 1750 сотрудников учиться промтуризму.

«Кто-то показывает через это свое устойчивое развитие и экологию, кто-то привлекает кадры, кто-то находит бизнес-партнеров, кто-то в целом заинтересован по-хорошему хвастаться своими достижениями», — отметил инициатор проекта «ПромТуризм» в России Сергей Рыжов.

Проект реализует Агентство стратегических инициатив. Поддержку программе оказывает Минпромторг России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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