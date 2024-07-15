Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на российский рынок
Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на российский рынок. Об этом 15 июля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
«В настоящее время Корейская Народно-Демократическая Республика выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в Российскую Федерацию», — заявили в ведомстве.
Сообщается, что в результате переговоров, состоявшихся в июне 2024 года, стороны, отметив большой потенциал для расширения торгового взаимодействия, договорились о возможности начала поставок продукции.
Ранее, 24 июля, президент России Владимир Путин указал на новый уровень отношений РФ и КНДР после его визита в Пхеньян. По его словам, сейчас перед странами открываются новые горизонты для плодотворного сотрудничества в самых различных областях.