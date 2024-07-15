Экс-президент Перу Фухимори в возрасте 85 лет вновь намерен переизбираться

Возглавлявший Перу с 1990 по 2000 год 85-летний Альберто Фухимори планирует вновь стать кандидатом в президенты страны, выборы которого состоятся в 2026 году. Об этом 14 июля заявила дочь экс-президента Перу Кейко Фухимори.

«Я поговорила с отцом, и вместе мы приняли решение, что он должен стать кандидатом в президенты», ― написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Пост дочери экс-президента, которая также трижды участвовала в предвыборной гонке, дополнен фрагментом из интервью Кейко Фухимори на местном телевидении, в котором она заявила о готовности предоставить отцу возможность «возглавить президентскую формулу».

«Он сказал мне, что осознает все риски, но хочет вернуться на политическую арену», ― заявила Кейко Фухиморе.

В апреле 2009 года Альберто Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы за издание приказов службам безопасности об убийствах 25 человек в районах Барриос-Альтос в 1991 году и Кантута в 1992 году, которые были осуществлены подпольной военизированной группой «Колина».

Также Фухимори был признан виновным в похищении журналиста Густаво Горрити и предпринимателя Самуэля Диера после попытки государственного переворота в 1992 году, в результате которого бывший президент Перу распустил законодательную и судебную власть в стране и фактически стал диктатором.

Кроме того, экс-президент был осужден по обвинению в использовании государственных фондов для создания сети телефонной прослушки во дворце правительства и в других местах, в подкупе парламентариев и оппозиционеров, незаконной покупке СМИ в 2000 году в период своей предвыборной кампании.

Однако в декабре 2018 года бывшего лидера страны решением действующего на тот момент главы Перу Педро Кучински помиловали в связи с плохим состоянием здоровья. Помилование Фухимори вызвало массовые акции протеста.