Полиция начала разгонять марш протеста против помилования Фухимори в Перу

Подразделения полиции приступили к разгону участников многотысячного марша протеста против решения президента Перу Педро Кучински помиловать бывшего главу государства Альберто Фухимори.

Информацию об этом распространили местные СМИ в ночь на пятницу, 29 ноября.

Согласно кадрам телеканала N, полиция применила слезоточивый газ и начала задержания.

Манифестанты были остановлены в районе Дворца правосудия, цитирует сообщение «РИА Новости».

Фухимори был осужден на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. Теперь такой же процесс грозит и нынешнему президенту страны.

13 декабря в СМИ появилась информация о том, что бразильская строительная компания Odebrecht выплатила около $4,8 млн двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински.

21 декабря Кучински заявил, что считает инициированный в его отношении процесс импичмента попыткой государственного переворота, а также атакой на конституцию и демократию.