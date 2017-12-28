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Президента Перу допрашивают по делу о коррупции

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Фото: Global Look Press/DPA/Juan Osorio
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Президента Перу Педро Кучински допрашивают как свидетеля по делу о коррупции. В президентский дворец в Лиме прибыла группа прокуроров во главе с Амильтоном Кастро, передает «РИА Новости».

Кучински допрашивают в связи с расследованием дела о коррупционных схемах, связанным с бразильской строительной корпорацией Oderbrecht.

Неделю назад стало известно, что президент Перу мог быть причастен к данным коррупционным схемам.

Ранее Кучински помиловал бывшего президента страны Альберто Фухимори, занимавшего пост главы государства с 1990 по 2000 год.  В 2009 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за причастность к убийствам и похищениям людей. Также он был признан виновным по ряду дел, связанных с коррупцией.

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