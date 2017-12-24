Находящийся в тюрьме экс-президент Перу госпитализирован

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который в данный момент отбывает тюремное наказание за коррупцию и нарушение прав человека, в субботу был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

По данным перуанской радиостанции RPP, машина скорой помощи увезла 79-летнего политика в одну из столичных больниц. Вместе с ним находился его сын.

Уточняется, что год назад экс-президент дважды был госпитализирован из-за болей в поджелудочной железе и развития церебральной ишемии. После проведения медицинских исследований он вернулся в тюрьму.