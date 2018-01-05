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Помилованный экс-президент Фухимори выписан из больницы домой

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Фото: TASS/Zuma/El Comercio
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Бывший президент Перу Альберто Фухимори вернулся домой. В декабре 79-летней политик, отбывавший тюремное заключение, помилован в связи с плохим состоянием здоровья.   

23 декабря после выхода из тюрьмы его препроводили в больницу. Экс-президент страны прибыл в лечебное учреждение на инвалидной коляске, его сопровождал сын — депутат парламента Кенхи Фухимори, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Фухимори занимал пост президента Перу с 1990 по 2000 год. В апреле 2009 года он приговорен к 25 годам тюрьмы за причастность к убийствам и похищениям людей. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.

Как писал iz.ru, помилование Фухимори вызвало массовые акции протеста. В Перу ведется следствие против еще одного бывшего главы государства — Ольянте Умала, который содержится под стражей.

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