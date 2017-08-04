Перуанский суд отказал экс-президенту страны Ольянте Умале в прошении об освобождении из предварительного заключения. Умала и его супруга Надин Эредия 13 июля были приговорены к полутора годам содержания под стражей на время следствия. Супругов поместили в разные тюрьмы.

По версии следствия, во время своего правления с 2011 по 2016 год Ольянта Умала мог получать средства от властей Венесуэлы, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS, которые были направлены на финансирование в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний перуанской Националистической партии.

Его жену Надин Эредию подозревают в причастности к отмыванию денег через фонды, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия перуанского лидера. Национальный институт пенитенциарной системы республики направил супругу экс-президента в женскую тюрьму Virgen de Fatima.

Это уже второй случай заключения под стражу бывшего президента Перу. До этого Альберто Фухимори, занимавший пост главы государства с 1990 по 2000 год, был приговорен к 25 годам тюрьмы за коррупцию и другие преступления.