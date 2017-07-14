Экс-президент Перу Ольянта Умала, которого вместе с супругой приговорили накануне к полутора годам содержания под стражей на время следствия, будет отбывать срок в тюрьме Diroes, где уже сидит еще один бывший глава страны Альберто Фухимори. Об этом сообщает портал Comercio.

По версии следствия, во время своего правления с 2011 по 2016 гг. Ольянта Умала мог получать средства от властей Венесуэы, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS, которые были направлены на финансирование в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.

Его жену Надин Эредию подозревают в причастности к отмыванию денег через фонды, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия перуанского лидера. Национальный институт пенитенциарной системы республики направил супругу экс-президента в женскую тюрьму Virgen de Fatima.

Это уже второй случай заключения под стражу бывшего президента Перу. До этого Альберто Фухимори, занимавший пост главы государства с 1990 по 2000 год, был приговорен к 25 годам тюрьмы за коррупцию и другие преступления.

Ранее в среду бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву приговорили к 9,5 годам лишения свободу за коррупцию. Его признали собственником трехуровневой квартиры в курортном городе Гуаружа штата Сан-Паулу, которая была передана политику строительной компанией OAS за его помощь в получении контрактов.