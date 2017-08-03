Глава МИД Перу Рикардо Луна заявил, что Перу может разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. Решение будет принято после встречи стран региона, которая пройдет в Лиме 8 августа.

«Мы посмотрим на настрой стран на этой встрече, и в зависимости от этого будет видно, какие вещи мы можем сделать совместно», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

На встрече, инициатором которой стало Перу, обсудят ситуацию, возникшую в Венесуэле после выборов в национальное учредительное собрание.

В ней примут участие представители Мексики, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Канады, Панамы, Гондураса, Коста-Рики, Гватемалы и Парагвая.