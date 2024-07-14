Сальдо сообщил о повреждении линии электропередачи в Новой Каховке при обстреле ВСУ
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- Сальдо сообщил о повреждении линии электропередачи в Новой Каховке при обстреле ВСУ
Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Новой Каховки привел к повреждению линии электропередачи — сотни абонентов остались без электроснабжения, сообщил вечером 14 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке. Из-за очередного акта агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) против мирных жителей Херсонщины около тысячи абонентов «Херсоноблэнерго» остались без света», — написал он в Telegram-канале.
Сальдо добавил, что интенсивный обстрел города продолжается, поэтому восстановить подачу электричества пока невозможно.
8 июля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что при украинском обстреле города Горловка пострадали три человека. Кроме того, из-за атак ВСУ было повреждено четыре дома в Донецке.
В тот же день ВСУ в течение часа дважды обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). При первом ударе перебило газопровод, были также повреждены 15 квартир многоэтажного дома. Во время второй атаки, которая пришлась по частному сектору, два человека получили ранения.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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